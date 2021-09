Recicladores de Bogotá pasan la noche frente a la SuperServicios

Cerca de 100 recicladores de diferentes asociaciones y cooperativas pasan la noche frente a las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos ubicada al norte de Bogotá.

Estas personas argumentan que algunas de sus asociaciones y cooperativas no han recibido los pagos correspondientes a los últimos ocho meses puesto que la Superintendencia no ha autorizado a los operadores privados para que les gire el dinero a la fiduciaria que a su vez les paga a las asociaciones y cooperativas de reciclaje.

“Desde diciembre no hemos recibido ningún pago porque la Superintendencia se está extralimitando en sus funciones, ellos dicen que no hemos cumplido con las cuotas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua de Bogotá (CRA), entonces le dicen a los privados que no le giren a la fiduciaria y por eso no les pagan a nuestras asociaciones” aseguró Flor María Ramírez de Asosemilleros.

La protesta inició en horas del día con vías de hecho, cuando registraron bloqueos sobre la Autopista Norte en sector de Los Héroes. No obstante, los líderes de la manifestación aseguran que se mantendrán en el plantón de manera pacífica, frente al edificio ubicado en la carrera 18 con calle 85, y hasta tanto no les resuelvan su situación.

"Si es necesario pasaremos una o varias noches aquí, porque la Superintendencia y la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá) no ha querido cumplir con varios fallos de la Corte Constitucional que ordenan que protejan nuestro trabajo y nos paguen lo justo" dijo Campo Elías Jiménez, representante legal de la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá ARU.

Los voceros de los recicladores afirman que durante el 2021 no les han pagado por todo el material aprovechable que ya han entregado en las bodegas de los operadores privados.

En el lugar hay presencia de unos 10 uniformados de la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá y de varios gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno.

La manifestación se lleva a cabo de manera pacífica entre música y una hoguera improvisada en la cual preparan alimentos y bebidas calientes mientras pasa la noche en el norte de la ciudad.