Reconocido almacén de ropa en Bogotá anunció prendas desde $4.000 y $6.000: hay para toda la familia

En pleno inicio de año, muchas personas quedaron con algunas deudas de los excesivos gastos de diciembre, por esto buscan algunas promociones en algunos almacenes. Por esto, hoy, primero de marzo, una reconocida marca de ropa sorprendió a sus clientes con una oferta para todos sus clientes.

Por medio de su cuenta de Facebook, Almacenes Only, insignia para muchos capitalinos por su gran trayectoria en Bogotá, precios y calidad en la ropa, anunció una serie de descuentos en los que incluye prendas desde $4.000 y $6.000.

En el post, Only escribió, "¡¡Llegaron las ofertas de marzo a Only!! Aprovecha las ofertas que Almacenes Only tiene preparadas para toda la familia en este mes".

En la imagen se puede ver una fotografía en las que muestran todas las prendas que estarán en descuento, allí hay camisetas para bebé, medias veladas para dama, toallas, almohadas y tapetes.

De igual forma, hay pantalones, bóxer para hombre, camisetas para dama, pijamas para niñas y niños, entre otros productos, que puede encontrar desde $11.800 en adelante.

Las ofertas estarán disponibles desde este primero de marzo hasta finalizar el mes o agotar unidades, explicó Almacenes Only.