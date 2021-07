Rectores podrán modificar jornadas para evitar aglomeraciones en colegios de Bogotá

La secretaria de educación de Bogotá, Edna Bonilla, explicó que los rectores de los 388 colegios que iniciaron el modelo de presencialidad de clases, tendrán la posibilidad de ser autónomos en la toma de algunas decisiones para evitar aglomeraciones de niños al interior y en las entradas de los planteles.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria dijo que se podrán hacer modificaciones a las jornadas escolares, sobre todo en los colegios que tienen jornadas en la mañana y en la tarde, “para evitar que los niños se encuentren al momento de la salida”.

Bonilla aseguró que se debe garantizar que en los salones de clase haya un distanciamiento de un metro entre cada estudiante.

“Cuando no se cumpla con el metro de distanciamiento, porque en algunos salones de clase no se puede cumplir por razones de fuerza mayor, o ya sea en que el niño no pueda ir al colegio, nosotros garantizaremos para esos casos excepcionales aprendizaje en casa”, explicó.

La funcionaria también se refirió al recreo o descanso entre clases y aseguró que cada plantel educativo debe tomar medidas para evitar que los estudiantes salgan al tiempo y evitar aglomeraciones.

En ese sentido, mencionó el 'plan burbuja' que consiste en que cada grado sale a descanso en determinado momento del día.

“Por ejemplo, una burbuja son los grados 1, 2 y 3, otra burbuja son los grados 4 y 5, que van saliendo a sus descansos por espacios y solo hay contacto entre los niños de cada 'burbuja'. No podemos regresar al momento en que todos los niños podían salir al recreo al tiempo”, dijo Bonilla.

La funcionaria explicó que solo 12 colegios del Distrito no podrán iniciar el modelo de presencialidad, por algún tipo de falla en la infraestructura.

“En algunas sedes hemos tenido dificultades con suministro de agua, ventilación, obra o infraestructura. Pero en dos semanas se solucionarán esos inconvenientes y entrarán a la presencialidad”, señaló.

La secretaria de Educación de Bogotá, señaló que “se debe aprender a convivir con el covid-19 y no podemos seguir negando a los niños ese espacio de presencialidad en la educación”.