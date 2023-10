Registraduría cambia ubicación de cinco puntos de votación en Ciudad Bolívar: ¿Cuáles son?

A menos de dos días para que se lleven a cabo las Elecciones Territoriales 2023, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anunció que se realizará el traslado de cinco concurridos puestos de votación en la localidad.

De acuerdo con indicado por la Registraduría Nacional, este cambio se dio a raíz de las intervenciones en infraestructura que se adelantan en dos instituciones educativas y al riesgo de remoción de masa en otros tres puntos.

Por ello, desde la entidad se extendió un llamado a los ciudadanos para estar atentos a las nuevas ubicaciones de los puntos de votación para que ejerzan su derecho al voto sin ningún contratiempo.

Nueva ubicación puntos de votación en Ciudad Bolívar:

Es así que, aquí le contamos cuáles son los puestos que serán trasladados y cuál es su nueva ubicación.

⦁ Puesto de votación, Nueva Argentina: será trasladado al Salón Comunal Nueva Argentina, Calle 70 sur No 48C-19

⦁ Puesto de votación, Caracolí: su nueva ubicación será el salón comunal Nuevo Caracolí, Calle 77c sur No 73c-18

⦁ Puesto de votación, El Paraíso: se moverá para el Colegio Distrital Paraíso Mirador Sede D (Casetas) Carrera 27c N 71n - 02 sur

⦁ Puesto de votación, Montreal: será trasladado al Colegio Villas del Diamante. Carrera 17d No 64d - 25 sur

⦁ Puesto de votación, Millán: su nueva ubicación será el salón comunal Los Sauces, Carrera 19f No 68f - 34 sur

Finalmente, se conoció que en la mencionada localidad estarán habilitadas 1.322 mesas y se espera que cerca de 430.529 personas salgan a votar en los comicios de este 29 de octubre.