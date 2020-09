"Estamos analizando los impactos en transporte público, los impactos en todos los modos y facilidades y control en la implementación pedagógica. Será una restricción de cinco dígitos, de pares e impares, de lunes a sábado", dijo el secretario Nicolás Estupiñán.

Esta fue la propuesta que le hicieron a la alcaldesa Claudia López para que pueda ser analizada y discutida con la ciudadanía, por lo que aún no se tiene una fecha clara de cuando se iniciaría la medida.

Algunos ciudadanos opinaron sobre el posible regreso del pico y placa.

"Me parece muy bien porque ya las vías se están congestionando. Ya la gente está saliendo. Uno ve los trancones por todos lados. Entonces, está bien que vuelva", dijo Jairo Patiño.

Por su parte, Juliana Parra agregó: "No estoy de acuerdo. Ya la medida no estaba funcionando y todos nos acostumbramos. Además, no es seguro. Que yo sepa, todavía viajar en bus o Transmilenio, para muchos, sigue siendo una opción".