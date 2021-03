Regulación de las plataformas de transporte, el punto central del paro de los taxistas el 3 de mayo

El gremio de los taxistas se alista para protestar en las principales ciudades del país el próximo 3 de mayo. En Bogotá varios líderes explicaron que la jornada se adelantará para mostrar su inconformismo con los proyectos de ley 003 y 266 que buscan reglamentar el transporte público por medio de plataformas tecnológicas y establecer sanciones a los servicios de transporte.

“La legalización nos trae inconvenientes porque genera contaminación ambiental y también quedaríamos extintos, somos más de 52.720 taxis, si este proyecto de ley sigue adelante, vamos a quedar sin nada", aseguró Manuel Gil, líder de taxistas en Bogotá.

Luego de llevar a cabo una reunión el 28 de marzo, las organizaciones sindicales y sociales de taxistas anunciaron que se movilizarán con sus vehículos en plan tortuga por la Autopista Sur, la Avenida Las Américas, La Avenida Suba, La Avenida Calle 26, La Avenida Carrera Séptima y también la Autopista Norte.

Por su parte, Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas, aseguró que “el Gobierno Nacional debería ayudarle al transporte legal a salir de la crisis que dejó la pandemia en vez de darle prioridad a ilegales que solo montan competencia desleal, he viajado a México, Argentina, México y California entre otros países y esa ley que quiere implementar Colombia fracasó en cuanto a medio ambiente, salubridad pública y movilidad”.

RCN Radio habló con algunos taxistas y conductores de plataformas tecnológicas y esto es lo que gastaron solo para tener la posibilidad de manejar un taxi de forma legal:

El taxista German Pinto resumió lo que tuvo que invertir para manejar legalmente en las calles de la capital colombiana, por el cupo pagó $40.000.000 millones de pesos, la matrícula: $500.000, el SOAT: $500.000, la póliza extracontractual $1.000.000 y el carro nuevo $42.000.000, en total son aproximadamente $84.000.000 lo que debe invertir un taxista para poder manejar como servicio público a diferencia de un carro particular, el cual según Carolina Melendez una conductora de plataforma tecnológica de vehículo particular pagó por el carro: $7.000.000, matrícula y SOAT: $1.000.000, la póliza contra todo riesgo $2.000.000 para un total de $10.000.000.

Los taxistas aseguraron que no es seguro que un ciudadano se suba a un carro particular teniendo en cuenta que no pagan los mismos seguros que se pagan mensualmente por parte de los taxistas, además señaló que el trabajo ha disminuido a causa de estas plataformas: “antes me hacía diariamente alrededor de 27 carreras diarias y hoy se hace 7 carreras diarias, se hacen para la gasolina y a medias para el mantenimiento del vehículo y al paso que vamos la flota de taxis va a desaparecer porque no habrá con que mantener los taxis”, aseguró Ospina.