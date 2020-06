Renuncia el director de la Filarmónica de Bogotá tras denuncias de inhabilidad

El músico David García renunció a la dirección de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, tras conocerse algunas versiones en el Concejo de Bogotá que sugerían una posible inhabilidad en el cargo por haber sido candidato a esta corporación en las pasadas elecciones regionales, aunque la entidad cultural aclaró que García no tenía tal condición.

Según la Filarmónica de Bogotá, David García no estaba inhabilitado puesto que el partido político UP, que le dio el aval para las elecciones regionales de 2019, reconoció que el músico no es militante y acudiendo al estatuto de la oposición, la colectividad no se siente vulnerada en sus derechos.

"Por tal razón el director decide renunciar, esto para no generar ruido con la Alcaldía o con la misma Orquesta, más no es por una inhabilidad propia de dicho estatuto. Además, Colombia Humana no es considerado un partido sino un movimiento", indicó una fuente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Desde el Concejo de Bogotá se manifestaron algunos cabildantes, entre ellos Emel Rojas, quien indicó a través de su cuenta en Twitter: "renunció el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (...) se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido candidato al Concejo por la Colombia Humana y por haberse declarado esta bancada en independencia al gobierno distrital".

Asimismo, recordó que "el estatuto de la oposición prohíbe que quienes hayan sido candidatos de partidos declarados en independencia u oposición al Gobierno no podrán ser nombrados".

Por su parte el concejal por el partido Centro Democrático Andrés Forero manifestó en esta red social: "Ante la denuncia que radicamos el 16 de junio en la Personería de Bogotá, por violación del estatuto de la oposición (David García) -fue candidato al concejo de Colombia Humana y este partido se declaró en independencia- renuncia el director de la Orquesta Filarmónica. La ley es para cumplirla"

La renuncia de David García a la Orquesta Filarmónica de Bogotá sería efectiva a partir de este 1 de julio.