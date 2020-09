Por su parte José Ruiz quien es vendedor informal manifestó que a pesar del riesgo de contagio que puede existir, no puede dejar su trabajo. “Si no trabajo no como, así de sencillo, la situación esta bien difícil como para dejar de hacerlo”.

“Aquí vendo camisetas y medias, con eso me sostengo no es mucho porque tampoco es que la gente esté comprando muchas cosas pero bueno se hace algo para llevar a la casa (...) da miedo si pero aquí tratamos de cuidarnos entre todos”.

Lea también: 'Casa E' en Bogotá cierra sus puertas y se pone en venta

Entre tanto Luisa Ordóñez agregó que “vine a comprar unas cosas que necesitaba pero no pensé que estuviera tan lleno, mucha gente, da un poco de miedo tanta aglomeración (...) toca tratar de guardar la distancia y cumplir con todos los protocolos.”

Cabe señalar que de acuerdo a la nueva normalidad en Bogotá, el comercio de bienes no esenciales podrá trabajar en los días asignados (de miércoles a domingo) hasta las 9:00 p.m.