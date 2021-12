Reportan importante disminución de número de viajeros en terminales de Bogotá

Según la gerencia de la Terminal de Transporte de Bogotá, durante el mes de diciembre con corte al día 26, se registró la salida de 954.800 viajeros en 91.600 vehículos, lo que ha representado una reducción de 38% en pasajeros y 18% en despachos, teniendo en cuenta que para este mismo periodo de 2019 se registró la salida de 1.557.500 pasajeros en 112.300 vehículos (en 2020 estaban las restricciones por la pandemia).

Los pasajeros tienen como principales destinos para este fin de año los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Antioquia, Santanderes y Valle del Cauca; este último es uno de los más concurridos por sus fiestas en la ciudad de Cali, las ferias empiezan desde el 25 de diciembre y van hasta el 30 del mismo mes.

"Cali los espera, esas ferias son lo máximo, la gente es una ´chimba´, la comida es deliciosa y estar en la capital de la salsa del mundo no tiene precio, es un espectáculo, lo más hermoso que tienen esté país después del carnaval de Barranquilla, deben venir para estas fechas", dijo un viajero en el terminal El Salitre.

"Yo viajo a Santander, voy para San Gil porque quiero visitar a mi familia, el año pasado no pude ir y pues estoy feliz porque voy a pasar año nuevo con ellos, la terminal está muy sola porque antes esto era lleno de personas viajando y casi no se encontraban tiquetes, ahora hay muchos tiquetes y no hay aglomeración", indicó una viajera desde la terminal de transporte.

Entre las recomendaciones de la Gerencia de la Terminal, está movilizarse de manera legal en vehículos autorizados y en zonas autorizadas para el abordaje de pasajeros; así como mantener los protocolos de autocuidado y bioseguridad y anticiparse a la compra de los tiquetes de manera virtual.

Recomendaciones para quienes viajan este fin de año:

1. Comprar los tiquetes en línea ingresando a nuestra página web www.terminaldetransporte.gov.co.

2. Respetar las medidas de bioseguridad (Uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos).

3. Tomar siempre el bus dentro de las instalaciones de La Terminal.

4. No traer acompañantes que no vayan a viajar.

5. Programar su viaje con anterioridad.