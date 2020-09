Residente y su fuerte mensaje por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá

Recientemente, Bogotá vivió un lamentable hecho tras la muerte del abogado Javier Ordóñez durante un procedimiento policial, en el que dos uniformados lo redujeron con un ‘taser’ y lo lastimaron en el piso, mientras él les pedía el favor de que frenaran con el maltrato.

El video que fue grabado durante este momento fue difundido en redes sociales e indignó a miles de personas que han protestado en contra de los abusos de poder por parte de las autoridades y la forma en como llevaron a cabo este procedimiento.

Por tal motivo, el famoso cantante Residente decidió pronunciarse a través de estas plataformas digitales y dar su opinión sobre lo que ocurrió en la capital del país. El artista publicó un video donde manifestó la tristeza que sintió al ver estos clips en donde quedó registrado el abuso policial contra Ordóñez.

“Acabo de ver un video horrible que me mandaron de Colombia de unos policías matando a una persona inocente llamada Javier Ordóñez. Muy Triste. Un padre de familia, lo mataron como si la vida no valiera un carajo”, afirmó Residente sobre este contenido.

Tras comentar esto, el artista aseguró que aquellos que están manifestando actualmente en Bogotá tienen razón, ya que los responsables de la muerte de Ordóñez tienen que ir “presos” y hacer justicia por lo que ocurrió.

De igual manera, el intérprete de ‘René’ indicó que ha visto a algunas personas que están molestas con quienes alzan la voz en contra de esta injusticia y los invitó a ponerse en los zapatos de quienes han perdido a seres queridos por esta clase de actos.

“Por otro lado ves a la otra gente, un grupo molesto con los que se manifiestan. Yo le digo a esta gente que se molesta con los manifestantes que se pongan en el lugar de la familia de la persona que mataron, que piensen que fue su hijo, su papá, su mamá a ver cómo van a reaccionar”, señaló el cantante sobre la división que hay.

René Pérez, nombre real de la celebridad, le sugirió a las personas que no están de acuerdo con las protestas, que si no quieren levantar la voz están en su derecho, pero que no critiquen a aquellos que luchan por una causa mutua, pues esos “policías deben ir presos”.

El cantante afirmó que este no es solo un problema de Colombia, sino también de muchos países donde suceden estos abusos de las autoridades.

Por último, el artista expresó su apoyo en la lucha contra esta situación y aseguró que este problema es algo que azota al mundo y que debe ser solucionado, pues se trata de derechos humanos.