Ante las protestas que adelanta un grupo de recicladores de oficio en la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos en Bogotá, el organismo señaló que la resolución de aplazamiento de material reportado busca proteger a los usuarios de cobros no autorizados, por materiales que no hacen parte de la actividad de aprovechamiento regulada en Colombia.

Según la SuperServicios, desde el año 2016 se han identificado más de dos millones de toneladas de materiales que no pertenecen al esquema de aprovechamiento, además del reporte de residuos peligrosos, construcción, chatarra y especiales, que no provienen de la prestación del servicio público de aseo, por lo que no puede ser cobrado a los usuarios en el componente de aprovechamiento de su factura.

En ese orden de ideas, el organismo señaló que desde que entró en vigencia esta resolución en octubre de 2020, solo ha afectado la remuneración de un prestador en Bogotá, cuatro en Cali, dos en Valledupar y uno en Barranquilla, que no aclararon las irregularidades detectadas por la SuperServicios desde principios de este año.

La superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, aclaró que la resolución no implica que no se reconozca el salario de los recicladores, sino que la actividad se debe remunerar por lo aprovechado según las reglas vigentes.

“Gracias a esta medida se ha evitado el cobro indebido de alrededor de 310 mil millones de pesos a usuarios en todo el país. Evidenciamos que parte del material reportado no corresponde a la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo, además hemos identificado que se reporta material ficticio o de otros municipios, e incluso de industrias. La superintendencia no puede aceptar estos reportes ya que se generarían cobros indebidos a los usuarios del servicio público de aseo”, explicó.