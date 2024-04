La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) que representa a restaurantes, cafeterías, heladerías y otros, confirmó que estos establecimientos operarán con normalidad durante el racionamiento de agua anunciado por la Alcaldía de Bogotá y que comenzará a regir desde este jueves 11 de abril.

Guillermo Gómez, presidente ejecutivo de Acodres, señaló que los establecimientos gastronómicos en Bogotá deberán disponer de tanques de reserva y llenarlos para atender el día sin suministro.

“Identificamos una ventaja, el decreto permite que los negocios y hogares se provisionen para un día de operación. Creemos que la programación de racionamientos diseñada por la Alcaldía coincide con la capacidad de reacción de los negocios, es decir, se puede solventar un día de suspensión del servicio de agua potable”, indicó Gómez a RCN Radio.

Explicó que al conocerse la suspensión en cada una de las zonas de la capital, cada establecimiento puede implementar medidas. “Esto nos permite implementar planes de contingencia y coordinar con los centros comerciales para que los puntos en sus instalaciones también cuenten con las mismas reservas”.

No obstante, el dirigente gremial expresó su preocupación por aquellos establecimientos gastronómicos que no pueden adquirir esta provisión previa de agua potable. “En aquellos establecimientos donde no existen estos tanques, se deben buscar ofertas de agua por carrotanques para poder recibir el agua o almacenarla, como lo haría cualquier hogar en tanques”, sostuvo

Por otra parte, Guillermo Gómez informó que con el fin de apoyar el uso responsable de servicios básicos como agua y luz durante el racionamiento, se programará la limpieza de estos establecimientos en días posteriores a la fecha en la que no se se prestará el servicio.

“Tenemos actividades programadas que requieren uso intensivo de agua, como la limpieza rutinaria de instalaciones y las jornadas de desinfección. Cuando coinciden con uno de los días de racionamiento en determinados puntos de venta, aplazamos o movemos en el cronograma ese tipo de operaciones. El agua que se reserve se prioriza para preparar alimentos y bebidas”, concluyó.