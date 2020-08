Restaurantes en Bogotá podrán abrir a partir del 3 de septiembre

La funcionaria señaló que las capacitaciones se deberán realizar a través de la página web https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/. También será necesario que documenten la identidad de los comensales para monitorear los eventuales contagios.

“El registro nos da información sobre la enfermedad y los empleados, para que cuando surja algún contagio podamos hacer un cerco epidemiológico; también es necesario que reciban talleres. Si no se capacitan y no pasan por la plataforma y no tienen su permiso, no pueden abrir”.