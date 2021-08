Restricciones en los estadios tienen en jaque a más 150.000 familias en Bogotá

Después del cierre de los estadios El Campín y Techo, no solamente se vieron afectados los hinchas de los equipos siguientes a verlos jugar, también los vendedores informales del sector que con ilusión esperaban volver al trabajo.

Luego de llevar cerrado más de 500 días ambos estadios, son muchos los afectados. Uno de ellos es Joaquín Rodríguez, quien lleva desde 1995 vendiendo sus dulces, banderas, pitos, gorros, bufandas, y bisutería de los diferentes equipos del país. Tiene cuatro hijos y junto a sus dos padres, ambos de la tercera edad, se ilusionó creyendo que sería su momento para llevar el sustento a su casa, tras el regreso de público a los escenarios deportivos.

“No pues desilusionado y triste porque yo pensé que era mi momento de vender y llevar el sustento a mi casa, llevo 23 años como vendedor aquí afuera del estadio el Campín y nunca habían cerrado por culpa de unos pocos, de mi dependen mis dos padres de la tercera edad y cuatro hijos”, sostuvo Rodríguez, vendedor informal.

Otro de los casos es el de Yurleidy Maecha, madre cabeza de familia y quien tiene seis hijos y vive en Ciudad Bolívar. Ella asegura que estaba ilusionada porque lleva 10 años sustentando a sus hijos con las ventas fuera del estadio y ahora debe seguir en los buses y la calle para obtener el llamado “rebusque”.

“Es que no es justo que nos cierren el estadio por culpa de unos pocos, yo tengo cinco hijos y ahora no sé cómo voy a hacer, más de año y medio cerrado por culpa de la pandemia y ahora me toca la calle, en los buses o mirar como alimento a mis hijos porque 'paila', ya no puedo vender mis cositas de los equipos de fútbol”, dijo Maecha, también vendedora informal del sector El Campín.

Por su parte, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aseguró que trabajarán con los clubes para reunir los requisitos y así hacer volver la hinchada a las graderías de los estadios, ya que son más de 150.000 familias las que dependen de estos torneos y deporte.

“Todos estábamos contentos celebrando más de un año de esfuerzo que venimos haciendo los clubes profesionales para poder hacer la reapertura y reactivación, donde más de 150.000 familias viven del fútbol, una oportunidad para reactivar la economía”, dijo Jaramillo.

Las perdidas del partido del fin de semana en el que se enfrentaron Millonarios y Santa Fe superan los $705.500.000 en venta de boletería para el ingreso de los hinchas, quienes rechazaron el cierre solo por un mal comportamiento de otros.