Revelan las causas de muerte del joven que estaba desaparecido en Bogotá

Hernán Felipe Mejía fue hallado muerto por el cuerpo de investigación de la Policía en la tarde del domingo 24 de abril, teniendo en cuenta que su familia lo había reportado como desaparecido desde el pasado viernes.

Según versiones, el joven había sido visto por última en un restaurante ubicado en la localidad de Chapinero, sobre las 10 de la noche. A pesar de que su cuerpo fue hallado sin signos vitales, el mismo, no presentaba ninguna muestra de violencia.

Según fuentes allegadas al caso, pudieron conocer que el reporte de Medicina Legal, logró dictaminar que Mejía falleció a causa de una sobredosis de escopolamina. Aunque se desconocen más detalles de lo que pudo haber sucedido la noche del viernes, que presuntamente habría sido el momento en el que el joven murió.

Hernán Felipe, era oriundo de Pereira, pero llevaba varios años viviendo en la capital del país. No obstante, desde que no se sabía de su paradero, amigos, periodistas, familiares y conocidos, comenzaron con una intensa búsqueda que no solo llegó a los medios de comunicación, sino que también se difundió por todas las redes sociales. Esto permitió que las autoridades actuaran con rapidez para hallar su cadáver.

Sin embargo, este no fue el único reporte de desaparecidos durante el fin de semana, ya que un estudiante de la universidad Javeriana, se encuentra perdido desde la noche del pasado jueves 21 de abril, cuando se dirigía a su casa para preparar una exposición. Lo que se sabe hasta el momento es que el celular del joven fue hallado junto con otros tres objetos que pueden ser una pista para dar con su paradero.