Luego de la polémica que se registró en Bogotá por cuenta de la medida de la Alcaldía, que decretaba que todo ciudadano exceptuado en el decreto de cuarentena estricta en la ciudad, debía inscribirse obligatoriamente y registrar algunos datos personales, el Distrito aclaró esta medida ya no será obligatoria pese a que se había estipulado en el decreto.

Así lo confirmó el secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta, quien añadió que “el registro no es obligatorio, se van hacer unas aclaraciones al respecto, no hay comparendos y sanciones por parte de la Policía por no estar registrado, habrá sanciones sino se logra demostrar porque no están en la calle”.