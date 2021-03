Robo a Conferencia Episcopal: delincuentes estarían disfrazados de policías

La inseguridad en Bogotá no cesa y esta vez fue la sede de la Conferencia Episcopal, ubicada en el norte de la capital, la que fue víctima de robo en la noche del 29 de marzo, donde ocho sujetos armados ingresaron al lugar y se llevaron cajas fuertes.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Elkin Fernando Álvarez Botero, contó que según el relato que conoció de quienes presenciaron el robo, dos de los delincuentes habrían usado vestimenta de policías para ingresar a este lugar.

Le puede interesar: Delincuentes cometieron millonario robo a la Conferencia Episcopal en Bogotá

“Ingresaron cerca de ocho personas armadas, primero entraron dos personas, según me dicen, con vestimentas de la Policía y un vehículo que parecía ser de la Policía, sometieron a los vigilantes y a otras dos personas que estaban trabajando en el lugar y procedieron con herramientas fuertes a entrar a todas las oficinas y arrasar con todo”, detalló.

Confirmó que los primeros ladrones se estarían movilizando en una motocicleta similar a la de la Policía.

En medio del robo, hurtaron cajas fuertes, pero al parecer estas no tendrían montos de dinero importantes sino documentos de suma importancia para la Conferencia. “No sabemos qué estaban buscando… En esas cajas fuertes reposan documentos jurídicos de la Conferencia. Valores grandes no, ahí no tenemos dinero en efectivo, son para custodiar cosas importantes”, indicó monseñor Álvarez.

Monseñor dijo que aún no tienen estimado a cuanto ascienden las pérdidas por el robo, teniendo en cuenta que al ingresar al lugar dañaron puertas y lo que veían a su paso.

Vea también: [Video] Joven acudió a la justicia por mano propia cuando iba a ser víctima de un asalto

“Hay daños en infraestructura, en puertas y cosas que tumbaron en la Conferencia, eso es un vandalismo, que es cuantioso, recuperarlo representa una cifra bastante alta”, aseguró en diálogo con La FM.

La Policía ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de estos ocho sujetos.

Genera sorpresa que el robo se efectuó cerca de la cárcel del Buen Pastor, donde hay presencia de guardianes del Inpec, y a pocos metros de una garita de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.