Rock al Parque 2023 retumbará en Bogotá: se conocen los primeros detalles del festival

Bogotá se ha convertido en una ciudad llena de eventos culturales, musicales y gastronómicos, lo que la ha posicionado entre las capitales en las que tanto locales como turistas pueden encontrar una gran variedad de actividades para la diversión.

Uno de los eventos que ha mandado la parada desde 1995 es el Festival Rock al Parque, que para esta edición ha dado un abrebocas de lo que podrán disfrutar los amantes de ese género musical los próximos 11, 12 y 13 de noviembre, en el Parque Simón Bolívar.

Pero este jueves comenzó a circular el primer cartel con los primeros 16 artistas de talla nacional e internacional que estarán participando.

Overkill (Estados Unidos), In Flames (Suecia), Los Calzones (Argentina), Sonido Gallo Negro (México), Cabra (Puerto Rico), Javiera Mena (Chile), Marilina Bertoldi (Argentina), Los Punsetes (España), Jenny Woo (Canadá), Chemicide (Costa Rica), Nonpalidece (Argentina), Salón Victoria (México), Junior Zamora (Cali), Eshtadur (Pereira) y Los Árboles (Medellín), están en la lista.

Por otro lado, INFO, Ensamble Arsis, LaTenaz, No Dependiente, Munnopsis, Alto Grado, Ataque De Pánico, Epilepsia DC, Armenia, The Perro Boyz, TEARS OF MISERY, Maskhera, Los Pangurbes, Poison The Preacher, Frailejón, Thelemata, La Real del Sonido, Southern Roots, Desgobierno y Libre Elección serán las bandas distritales que clasificaron para esta edición, según revelaron los organizadores del evento.

Y es que faltando tan solo seis semanas para el evento de música rock al aire libre más grande de Latinoamérica, los amantes de este género musical están expectantes por conocer el resto de las bandas que asistirán.

Cabe destacar que para la edición de 2022 se contó con la participación de 45 bandas nacionales e internacionales con una amplia variedad de géneros musicales como rock, metal, punk, ska, reggae, entre otros.

Durante los cuatro días del festival, miles de personas asistieron para disfrutar de la música en vivo y la energía del evento.