Rigoberto Uran no se cambia por nadie. El ciclista antioqueño disfruta con su hija Carlota, quien nació hace unas semanas y por la cual el corredor del Education First dijo no a la disputa del UAE Tour.

Urán, quien se caracteriza por ser toda una celebridad en redes sociales, principalmente en Instagram, publicó un nuevo video donde se le ve cuidando de Carlota en su muy particular estilo.

“'Mijitos', sacando gases”, dijo Rigoberto de manera bien particular y donde dejó ver su más profundo lado paternal. “Ojalá me pase un poquito”, añadió.

Cabe indicar que Rigoberto Urán tendrá una semanas más de descanso al lado de su hija. Luego retornará a trabajos para encarar el World Tour.