Sacar carros de los patios, nueva tortura de bogotanos

Continúan los dolores de cabeza para los bogotanos en cuanto a trámites se trata, después de la osadía que muchos atravesaron en 2021 para poder obtener o renovar el pasaporte en la Cancillería de la ciudad.

No obstante, esta vez las denuncias de los ciudadanos están puestas sobre las dificultades a la hora de sacar los carros de los patios, pues aseguran que obtener una cita en la Secretaría de Movilidad es cada vez más difícil, pese a que en meses anteriores se anunció que las diligencias a través de la plataforma de la entidad iban a tener mejorías.

Así lo destaco un reportaje en Noticas RCN, en donde distintos ciudadanos señalan que por la línea 195 no es posible conseguir una cita, al mismo tiempo que la agenda a través del sitio web de Movilidad aparece sin ninguna disponibilidad. “Ha sido imposible (...) Me comunico a la línea 195, me dirijo a la página de la Secretaría de Movilidad y dice que no tienen citas disponibles para el trámite que voy a hacer”, señaló al medio citado Johana Ortiz, conductora afectada.

Entretanto, también se ha evidenciado que presuntos tramitadores estarían aprovechando las dificultades para vender citas que tendrían un costo de 100.000 pesos, asegurando que pueden facilitar esta diligencia para quienes tienen dificultades.

Tarifas de patios aumentaron en Bogotá: tome nota

Sumado a los incrementos que distintos servicios tuvieron en la capital, para este 2022 el incremento en las tarifas de patios y grúas en Bogotá fue del 10,7%, en concordancia con el aumento del Salario Mínimo en Colombia.

Así las cosas, tenga en cuenta los montos que deberá pagar por estos servicios, en caso de que su vehículo sea inmovilizado o requiera una grúa para transportarlo.

Tarifas del servicio de patios en Bogotá: