Se acaban los permisos: carro compartido en Bogotá no va más en 2023

Este viernes 23 de diciembre, la Secretaría de Movilidad anunció varios cambios en materia de movilidad que serán aplicados desde enero de 2023 y que, en su mayoría, tienen que ver con el incremento de tarifas en el sistema de transporte de la ciudad.

No obstante, desde Movilidad también dieron a conocer que el permiso de Carro Compartido, que empezó aplicarse desde este 2022 con el objetivo de promover que las personas compartan sus vehículos y así disminuir el tráfico de la ciudad, se eliminará el próximo año.

Cabe resaltar que esta medida aplicaba cuando un vehículo tenía pico y placa, pero podía movilizarse si expresaba que llevaba más de tres personas abordo para cumplir con un recorrido específico.

No obstante, de acuerdo con el Distrito, la medida no será vigente "teniendo en cuenta las más de 1.000 obras de infraestructura que se ejecutan hoy en la ciudad, así como el alto número de solicitudes de esta excepción (148.144 por semana, aproximadamente)".

A su vez, expresan que se registraron múltiples casos en los que los ciudadanos solicitaron el permiso, pero no cumplían con las exigencias de ocupación. "En lo que va corrido del año, las autoridades han impuesto más de 981 comparendos por incumplimiento de las medidas asociadas a movilidad compartida", indica la Secretaría de Movilidad.

A su vez, expresan que cerca de 58.000 vehículos adicionales circulan hoy a lo largo del día amparados en esta excepción. El 43% hace uso del permiso durante el periodo de máxima demanda del día, entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m., lo que se traduce en que no estaría ayudando a mejorar la movilidad de la ciudad.