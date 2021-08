Paro Nacional en Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, dijo que los puntos de concentración serán el Parque Nacional y La Plaza de Bolívar desde las 9:00 a.m y la marcha arrancará desde las 10:00 a.m por la Carrera Séptima para luego pasar por la Décima y finalmente llegar a la Plaza como punto de destino, también el Distrito señaló que a las 8:00 a.m. en Betania (Usme ) y Lucero Alto (Ciudad Bolívar) habrá concentraciones.

Lea también: Vuelve la rumba hasta las tres de la mañana en Bogotá

No se descarta la posibilidad de manifestaciones y plantones en los sectores de Suba, Américas, Héroes y Usme; teniendo en cuenta que estos han sido puntos clave de concentración en el marco del Paro Nacional del presente año.

"Se prevén cinco convocatorias y plantones en la ciudad de Bogotá, la más nutrida estará sobre las 9:00 a.m. en el Parque Nacional y se prevé su arribo en la Plaza de Bolívar sobre el medio día. Tenemos rutas y desvíos sobre la Carrera Décima y la Carrera Séptima para que no se vea afectada la movilidad, igualmente hay convocatorias en Ciudad Bolívar y Usme", dijo el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez.