Se conoce nuevo caso de víctima de hurto en Transmilenio: mujer fue lanzada de estación

La delincuencia en Transmilenio no da tregua, pues diariamente son instauradas denuncias por hechos de hurto al interior de las estaciones o articulados. Uno de los casos que más indigno a los capitalinos recientemente, fue la muerte de la joven estudiante Paula Torres luego de caer del bus al intentar evitar el robo de su celular.

Esta lamentable situación desató que los familiares de la víctima junto con la comunidad le exigiera a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Alcaldía no dejar esta muerte impune y dar con el paradero del delincuente. Asimismo, piden a la empresa de Transmilenio tomar acciones para que no se sigan presentando tragedias.

A raíz de este tema, City TV conoció de otro caso muy similar al de Torres, pero esta vez en la estación Terreros de Soacha que sucedió el pasado mes de marzo, a cuenta de un sujeto que intentó raparle celular a una dama y ante el forjeceo, la terminó lazando de la estación de Transmilenio.

La fuerte caía le ocasionó una grave fractura en su rodilla derecha; razón por la que fue incapacitada durante tres meses y debe usar pastón para caminar.

"Tuvimos un forcejeo, el sujeto me sacó del articulado y me lanzó de la estación a la vía de Transmilenio (...) tuve una fractura de platillos tibiales", relató la afectada al medio de comunicación local.

Pese a que ya se recupera satisfactoriamente, la mujer aprovechó para denuncia que nadie al interior del sistema de transporte la auxilio, sino que fue su esposo el que llegó al rescate.

"Quiero hacer esta denuncia en honor a lo que le paso a esta chica (refiriéndose a Paula Torres) porque uno no sabe como reacción. No la juzgo. (...) sencillamente, esto no puede seguir pasando. Transmilenio tiene que hacer algo", concluyó la entrevistada.

Hasta el momento, la entidad de transporte no se ha pronunciado dicha denuncia, pero se espera que empiecen ejecutar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el bienestar de los usuarios.