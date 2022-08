Se conocen identidades de las cuatro víctimas de masacre en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que las autoridades lograron establecer las identidades de las cuatro víctimas de la masacre que se registró en la capital del país.

Se debe recordar que las autoridades encontraron los cuerpos en bolsas de plástico y con tiros de gracia, al interior de una lujosa camioneta a la altura de la Autopista Norte con calle 224.

Se trata de tres ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano, según precisó la funcionaria. Los colombianos fueron identificados como Juan Carlos Useche, Leonardo Sanabria, y Leidy Betancourt.

Entre tanto, el ciudadano venezolano fue identificado como Eiler José Perozo Zabala. La alcaldesa Claudia López señaló que estos crímenes están relacionados con un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico.

Le puede interesar: Expresidente de Reficar busca tumbar condena en su contra por corrupción

López aseguró que la Policía y la Fiscalía “establecieron que las víctimas salieron el jueves por la mañana por el peaje de la Autopista Norte. Las habrían asesinado afuera de la ciudad y abandonaron los cuerpos en horas de la tarde”.

Precisó que también se determinó que estos hechos son "un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales de narcotráfico y presuntamente lavado de activos”, al tiempo que agregó que “dos de las víctimas tienen antecedentes criminales uno con pena privativa de la libertad”.

“Son cuatro homicidios que seguramente ocurrieron afuera de Bogotá y los cuerpos fueron traídos nuevamente para ser abandonados a la salida de la ciudad. Son homicidios relacionados con la actividad criminal de narcotráfico y presuntamente de lavado de activos del señor Useche", dijo López.

Añadió que "obedece entonces a una disputa entre estructuras criminales que por supuesto la Fiscalía y la Policía va a seguir investigando hasta dar con los responsables”.

La funcionaria explicó que “en un Estado de derecho no puede aceptarse ni tolerarse el ajusticiamiento criminal. A los criminales, no importa si son raponeros, ladrones, distribuidores de narcotráfico o grandes organizaciones, los tiene que someter a la justicia la Policía y la Fiscalía, no el ajusticiamiento criminal de sicarios, eso es macabro e inaceptable".

La alcaldesa de Bogotá concluyó que "tenemos que apoyar a nuestra Policía y Fiscalía, para que sean ellas las que bajo las normas del derecho, judicialicen a los criminales. No podemos tolerar el ajusticiamiento criminal”.