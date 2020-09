¿Se contradice Claudia López? En febrero apoyó versiones de infiltración en marchas

Contrario a las manifestaciones hechas en las últimas horas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a propósito de los desórdenes ocurridos en la ciudad luego de la muerte del ingeniero Javier Ordoñez en medio de un operativo policial, en las que cuestionó la versión del gobierno nacional sobre la autoría del ELN en los desmanes, la mandataria ya había advertido en febrero que la protesta social legítima estaba siendo infiltrada por violentos.

Durante las marchas en contra del gobierno nacional el pasado 21 de enero y que dejaron como consecuencia alrededor de 50 personas heridas, daños materiales en varias sedes públicas y en el sistema de transporte masivo de la capital colombiana, la mandataria afirmó que “esos vándalos que vemos atacando a Policías, destruyendo Transmilenio, no son jóvenes alterados son infiltrados pagos por grupos residuales de las extintas Farc y posiblemente también del ELN”.

En las recientes protestas, que surgieron luego de la indignación por el asesinato de Ordoñez, se reportó la muerte de trece personas en Bogotá y Soacha.

A través de videos quedó evidenciado una respuesta violenta y desproporcionadas por parte de algunos uniformados, pero también fueron vandalizados alrededor de 60 Comandos de Atención Inmediata (CAI) y resultaron heridos decenas de uniformados.

Si bien los contextos son distintos, frente a lo ocurrido la semana anterior el gobierno nacional lo atribuyó a una influencia de la guerrilla del ELN.

En las últimas horas, la alcaldesa López señaló que “hay una desproporción enorme en los disturbios (...) sin ningún fundamento porque nunca han mostrado una sola evidencia, salen afirmar que esto fue una toma del ELN (...) si sabían ¿por qué no lo previnieron? ¿Y si tenían información por qué no la comunicaron? simplemente se la sacan del sombrero de la nada para distraer la atención, eso no es serio”.

En contraste, en febrero la alcaldesa felicitó a la policía por el trabajo de investigación que permitió la judicialización de las personas capturadas en su momento, señalando que “lo que va a proteger a la protesta social a los bogotanos y a los colombianos es que logremos judicializar a los infiltrados por grupos armados ilegales en las protestas legítimas”.

Para nadie es un secreto que el ELN mantiene células en Bogotá y en otras ciudades. Debemos estar atentos ya que ese grupo pretende capitalizar las protestas legítimas de la ciudadanía. — Hugo Acero (@HugoASeguridad) September 12, 2020

Una presencia que no se puede desconocer

Luego de varias reuniones y encuentros, incluso entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, el sábado anterior se entregaron detalles de los daños ocasionado a las sedes de la policía en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá por parte de Hugo Acero, secretario de Seguridad de la capital colombiana.

A través de una publicación en su perfil de Twitter, el funcionario destacó que “no es un secreto que el ELN mantiene células en Bogotá y otras ciudades”.