Se desmontó definitivamente el SITP provisional: cómo reemplazarán las rutas

En la última semana quizás muchos habitantes de la capital se han percatado de la disminución o desaparición de las rutas del SITP provisional, el transporte que durante décadas movilizó a los bogotanos en un sistema de pago en efectivo en el que muchos se alcanzaron a transportar por $1.000 y donde la radio nunca hizo falta.

No obstante, atendiendo a las necesidades ambientales de los tiempos actuales, el desmonte del este sistema de transporte se planteó como una medida inminente que antes de este 31 de diciembre tendría que ser realidad, según dio a conocer Transmilenio.

Finalmente y cumpliendo con lo estipulado, desde este 11 de diciembre los bogotanos dejaron de ver en circulación a los tradicionales buses de colores y los pocos que aún transitan lo hacen de forma prohibida, pues ya no tienen autorización para movilizarse.

¿Cómo se van a remplazar las rutas?

La salida 135 rutas y 5.129 vehículos que entrarán en proceso de chatarrización, serán sustituidos por los buses SITP (azules) que actualmente circulan en la ciudad, así como también por buses troncales de Transmilenio.

Por ejemplo, en el caso de localidades como Fontibón y Usme, en donde los buses provisionales tenían numerosas rutas, se ha dado a conocer que a partir de enero del 2022 con la integración de 400 buses que entrarán en tránsito para movilizar a los habitantes a través del sistema 'Transmilenio Mueve' -que actualmente adelanta una convocatoria laboral- para sustituir las anteriores rutas.

A su vez, según Nicolás Correal, Subgerente Técnico de TransMilenio S.A., las rutas serán reemplazadas en rutas homólogas y de cobertura.

En cuanto a las homólogas, según explicó el funcionario al diario El Tiempo, serán aquellas que tendrán una réplica de las rutas de los buses provisionales. No obstante, habrá algunas excepciones. "No se puede trazar exactamente igual cuando esa ruta estaba siendo servida en un corredor que no es de movilidad o que no presta las condiciones de seguridad porque la pendiente es peligrosa o porque no da el radio de curvatura para que nuestros buses anden por ahí”, afirmó Correal al medio citado.

Por el lado de la cobertura, consistirá en la asistencia de buses del SITP, articulados con las troncales de Transmilenio para cumplir con los recorridos a distintos destinos.