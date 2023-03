Se han reportado 400 mil casos de violencia hacia las mujeres desde el 2020: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que se han reportado por lo menos 400 mil casos de violencia intrafamiliar, sexual, física y de género en Bogotá desde el año 2020, siendo reportados solo a través de las denuncias hacia el Distrito.

De acuerdo con la funcionaria, el año pasado se atendieron alrededor de 1.500 casos de acosos en el 2022, por lo que se ha tratado de llegar a los hogares y lugares donde suceden las agresiones, con servicios como las casas del cuidado.

"400 mil mujeres nos dijeron que sí pero no han puesto la denuncia, esa es la vergüenza. Esa es la humillación con la que cargamos las mujeres porque culturalmente nos han dicho que así es la vida que los hombres son así. Así no es la vida y no todos los hombres son así", sostuvo.

Asimismo, explicó que se está realizando una transformación cultural en las estaciones de TransMilenio y en los lugares más concurridos por las bogotanas, recalcando que serían más las mujeres las que han sufrido de algún tipo de violencia o agresión.

"Lo que la encuesta nos dijo es que hay 400 mil mujeres que han sido víctimas, pero no se han sentido con el valor de denunciar lo que le estamos diciendo desde Bogotá es venga, amiga, desde cuenta eso es violencia denuncie del primer paso que nosotros no la vamos a dejar sola y vamos a seguir en ese empeño", mencionó.

López concluyó que se debe tomar la iniciativa, "Date Cuenta" en la que cualquier persona que sea víctima o testigo de una situación de violencia contra una mujer, puede alertar a las personas del entorno y disuadir a los agresores de la acción que se está presentado por medio de un pito, este año se han reportado 46 casos.

"Cuando veamos que a una mujer la acosan, nadie se puede quedar callado, utilicen el pito. Que el que se avergüence sea el acosador, no la mujer agredida y acosada. Date cuenta, es violencia es una invitación a todos y a todas para que desnaturalicemos el acoso a las mujeres. Eso no es una galantería, es un abuso, es maltrato", finalizó.