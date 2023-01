Se hizo famoso por 'modelar' en TransMilenio y ahora le hacen millonarias propuestas 'indecentes'

Aunque sus apariciones en p√ļblico han dividido las opiniones, Quintero revel√≥ tambi√©n que ha recibido millonarias propuestas para hacer shows privados, pero tambi√©n dio a conocer que esa no es su profesi√≥n.¬†

‚ÄúHace poquito, me ofrecieron¬†cinco millones de pesos para hacer un striptease en una discoteca de Melgar, ‚Äėy yo no hago eso, o sea no me atrever√≠a a hacerlo‚Äô.ÔĽŅÔĽŅ¬†Otra, como el esposo de una chica, me dijo que cu√°nto cobrar√≠a para bailarle a la esposa, o sea quien hace eso‚ÄĚ, expres√≥ el joven al medio citado.¬†

Por otra parte, el venezolano expres√≥ que no todo fue color de rosa para lograr √©xito en Colombia, pues previo a salir¬†de su pa√≠s natal, fue capturado por la Guardia Venezolana y a√ļn no sabe c√≥mo logr√≥ escapar.¬†

Sin embargo, expresó estar agradecido con las puertas que ha logrado abrir de este lado de la frontera y en la actualidad, además del modelaje, busca oportunidades para trabajar como actor.