Se incendió un bus provisional en la carrera 68 con calle 80

En el vehículo se transportaban siete pasajeros, y el chofer del mismo aseguró que está es la primera vez que le ocurre algo y así y explicó que cree que se trató de un corto eléctrico.

“Vi cuando del chasis comenzó a salir humo, me detuve y me bajé para verificar. Allí me di cuenta que se estaba incendiando, de inmediato le pedí a los pasajeros que se bajaran y tomé el extinguidor para tratar de sofocar el fuego, pero ya era muy tarde”.

A esta hora las autoridades se encuentran investigando las verdaderas causas que ocasionaron el incendió.