Se inician movilizaciones y TransMilenio realiza desvíos en algunas rutas

TransMilenio ha reportado que se está produciendo una movilización de manifestantes, en el marco de la jornada de marchas en Bogotá de este 28 de abril, en sector de la Universidad Pedagógica sale a la calle 72 y está subiendo hacia la carrera Séptima.

Ante esta situación el sistema de transporte masivo ha implementado desvíos operacionales por la Estación Flores.

Puntos de concentración para las marchas de este 28 de abril en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó los siguientes puntos en Bogotá, donde se registrarán marchas, plantones y actividades culturales:

- Universidad Pedagógica Nacional (Plantón y marcha): 10 a.m.

- Universidad Javeriana (Plantón): 1 p.m.

- Carrera 50 con calle 3 (Evento cultural): 7 a.m.

- Parque El Pórtico (Calle 145 #100 A) (Marcha): 8 a.m.

- Casa de la Cultura Ciudad Bolívar: 8 a.m.

- Plaza de Bolívar (Marcha): 8 a.m.

- Carrera 10 con calle 27 sur (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Plazoleta Fundacional Bosa (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Puente de la Dignidad (Plantón): 9 a.m.

- Superintendencia de Sociedades (Plantón): 9 a.m.

- Cancillería (Calle 10 #5-51) (Plantón): 9 a.m.

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Marcha): 9:30 a.m.

- Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela (Usme) (Evento cultural con reivindicaciones): 10 a.m.

- Monumento a Banderas (Marcha): 10 a.m.

- Fiscalia General de la Nación (Plantón): 10 a.m.

- Parque Nacional (Marcha): 11 a.m.

- Parque de Los Hippies (Marcha): 11 a.m.

- Colegio Guillermo León Valencia (Plantón): 1 p.m.

- Universidad Nacional - Salida calle 26 (Olla comunitaria): 1 p.m.

- Universidad Distrital Sede Tecnológica (Plantón): 2 p.m.

- Parque Central de Fontibón (Caravana): 2 p.m.

- Portal Américas - Rotonda El Tintal (Plantón): Sin hora definida

- Monumento a Los Héroes (Evento cultural con reivindicaciones): Sin hora definida

- Puente Puerta del Sol: (Calle 80 con 102) (Evento cultural): Sin hora definida

Policía hará presencia en puntos de concentración

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, anunció Bogotá contará con un grupo importante de uniformados que estarán desplegados en los principales puntos de concentración durante las marchas, para así atender de manera específica todas las movilizaciones previstas para este jueves.

Por su parte, el secretario de Seguridad y alcalde encargado de Bogotá, Aníbal Fernández, dijo que la mayoría de plantones, manifestaciones, reuniones sociales y eventos culturales se van a realizar en las universidades públicas, como la Pedagógica, la Nacional y las sedes de la Distrital.

El funcionario destacó que se espera que la jornada se desarrolle de manera tranquila y ordenada.