La propagación del virus en esta central mayorista se encuentra en la lupa de las autoridades quienes desde que se conocieron los primeros casos positivos han tomado medidas para evitar un aumento en los contagios.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente ya que algunas de las medidas han sido incumplidas y esto se ha visto reflejado en las recientes muertes y la cifra ascendente que se reporta este viernes.

Precisamente, sobre estos incumplimientos, la Secretaría de Gobierno realizó una indagación en la que determinó que la central de abastos presenta cerca de 10 incumplimientos en las medidas sanitarias y de seguridad ordenadas para poder continuar con el funcionamientro.

Debido a las falencias detectadas, la entidad impuso una multa contra Corabastos y advirtió que, de continuar incumpliendo con los protocolos de bioseguridad, estas personas se arriesgan a una apertura de procesos en su contra, además de multas individuales que llegarían hasta los 10.000 salarios mínimos mensuales, por poner en riesgo tanto su salud y vida, como la de los comerciantes que llegan hasta este sector para abastecerse.

Entre las faltas encontradas se mencionan:

No toma de temperatura a la entrada

Servicios sanitarios no son suficientes ni gratuitos

Alta afluencia de ciudadanos sin tapabocas

Falta de distanciamiento

Nuevos lavamanos sin dispensadores de jabón

Fallas en la disposición de residuos

"La sanción económica a Corabastos se impone por no cumplir a cabalidad las medidas decretadas por el Distrito. Se comprobó que no existía un lavado adecuado de algunos locales, no se estaba haciendo tamizaje en el control de ingreso y otras faltas que ponen en riesgo la salud y la vida de los que visitan sus instalaciones”, aclaró el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.