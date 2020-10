¿Se respeta la distancia de 1.50 mts entre vehículos y ciclistas en la vía?

Ciclistas y otros usuarios de las vías en Bogotá advirtieron este martes que no se están respetando las normas de tránsito que rigen para usuarios de bicicletas y conductores de vehículos, a propósito de varios accidentes accidentes ocurridos el fin de semana y que dejaron cuatro personas heridas y una muerta, en Bogotá y Chía.

En un recorrido por algunas ciclorutas, RCN Radio pudo evidenciar los peligros que se corren. “Hay que tener mucho cuidado porque los conductores son muy imprudentes, le lanzan el carro a uno. A veces los mismos (buses) SITP se pasan los semáforos y no respetan; Pasan tan rápido, que del mismo viento lo tumban a uno... es muy difícil”, dijo José Rojas.

José lleva en su maleta un bate de beisbol. Al preguntarle el porqué, responde: “Toca, porque no hay seguridad. en este punto de la calle 13 roban y atracan mucho a ciclistas, entonces pues es más seguro: o son los carros o los ladrones”.

Durante el recorrido por vías como la Avenida Ciudad De Cali, Avenida Boyacá, Carrera 30 y Avenida Caracas, pudimos constatar cómo algunos ciclistas pierden el equilibrio o no caben en la vía junto a los vehículos. Mientras que otros realizan giros y maniobras prohibidas para poder transitar.

Por eso, Luis Pérez dijo que “nadie respeta esa distancia. Es muy difícil porque, además, tampoco hay mucho espacio para maniobrar. La semana pasada me accidenté porque una señora iba bajando del bus y no se dio cuenta y yo venía por la derecha; no alcance a frenar precisamente por eso, porque no había espacio para maniobrar, importante que haya más infraestructura”.