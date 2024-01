Se tendría apoyo aéreo por parte de EE. UU. y España para controlar el incendio: Galán

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó el más reciente balance de la atención a los incendios en los cerros orientales, resaltando que ya se tiene planeado, de manera preliminar, una ayuda con aeronaves por parte de Estados Unidos y España.

Según el Alcalde, con el gobierno de EE.UU. se está avanzando en buscar la posibilidad de dar apoyo aéreo inclusive de inmediato, esto con helicópteros que están en Colombia, “eso para complementar lo que estamos haciendo acá pero no descartan obviamente poder traer también aeronaves desde allá”.

“En el caso de España se está analizando la petición para ver si se pueden también traer aeronaves entre otras cosas porque Jason, usted sabe que esto está empezando es decir los riesgos están empezando, vienen semanas y meses seguramente difíciles”, dijo.

Asimismo, Galán informó que el incendio en el Cerro del Cable es el más preocupante, ya que aún no se tiene control: “Se afectó más el costado sur, no se ha acercado a la población, preocupa el barrio El Paraíso y Pargo Rubio, la distancia es de 900 metros pero todavía no hay una decisión de evacuar”.

El Alcalde también se pronunció sobre el combustible que fue encontrado en una de las zonas boscosas del cerro: “Las moto bombas de los bomberos requieren de combustible y por ello se encontró gasolina en los incendios de los cerros orientales, sin embargo, no descartan que haya situación de riesgo o algunas personas, por ello se tienen cerrados los cerros”.

Galán concluyó que la mayoría de incendios son por actuaciones humanas, por lo que con bomberos se realiza el esfuerzo también para tener ayudas internacionales con España y Chile, además de tener especial atención en Sumapaz, ya que es un terreno que podría verse afectado en los próximos días por las altas temperaturas.