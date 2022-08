La niña Sara Angarita de 14 años se convirtió en la segunda víctima de sobredosis de medicamentos en el hospital La Misericordia de Bogotá.

En diálogo con RCN Mundo, Pedro Angarita, padre de la menor, indicó que su hija recibió una dosis 10 veces mayor a la que le debían administrar para tratar crisis convulsivas.

"Ella ya está en casa gracias a Dios, está bien y no ha tenido ningún tipo de respuesta negativa en estos días que está en casa”, señaló.

El hombre relató que "en la noche del miércoles nos llaman diciendo que a la niña la habían tratado luego de haberle dado 50 gotas de un medicamento. Buscamos por internet el medicamento y decía que esa dosis para un niño era muy alta, que el máximo eran 16 gotas en el día”.

Relató que tuvo que dirigirse hacía servicio al cliente, porque los médicos, enfermeras y encargados no les daban ningún tipo de información, para confirmarle la noticia de que la menor tenía una sobredosis, “nosotros no sabíamos qué estaba pasando pues no nos daban ningún tipo de información de nuestra hija”, mencionó.

“Nosotros queríamos ver la historia clínica de la niña porque ellos no estaban entregando una historia diaria y quisimos saber qué era lo que había pasado”, dijo el padre de la menor, quien agregó que en el departamento de servicio al cliente le confirmaron lo que había ocurrido.

“Después llegó la Gerencia del hospital, vino servicio al cliente, la psicóloga y nos explicaron poco a poco que efectivamente había sido cierto, pero no fueron los médicos tratantes los que nos hablaron”, dijo Angarita.