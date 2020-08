La actual secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, confirmó que dio positivo para el virus de la COVID-19, tras realizarse una prueba luego de sentir malestares leves.

La misma funcionaria fue quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que manifestó que se encuentra bien de salud. “Hoy los resultados de una prueba confirmaron lo que me decían mis síntomas (leves) hace unos días: me pegó el #COVID19”. se lee en el mensaje.

Agregó que “mi familia y yo estamos bien, cuidándonos y aislados. Me siento bien y con el apoyo del equipo de Ambiente Bogotá voy a seguir trabajando en la virtualidad”.

