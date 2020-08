Secretaría de Salud advierte por falta de monitores para camas UCI de Bogotá

Al menos 700 monitores de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) faltan en Bogotá, aseguró el secretario de Salud de la ciudad, Alejandro Gómez, quien explicó que en los próximos días ese número de equipos deben estar llegando a la capital.

El funcionario explicó que no basta con tener solo ventiladores mecánicos, ya que se necesitan otros equipos para el funcionamiento total de las camas UCI dispuestas para la atención de la pandemia de la COVID-19.

"Hoy nos hacen falta monitores, sí. Porque además un ventilador no puede funcionar solo, necesita un monitor que es otro aparato, que estamos consiguiendo; nos están llegando poco a poco", dijo Gómez.

"Y también bombas de infusión, la misma cama y la infraestructura hospitalaria. En este momento estamos en la espera de aproximadamente 700 monitores que nos llegan entre esta semana y la otra", agregó.

Por otro lado, el secretario Gómez explicó que se han hecho esfuerzos por aumentar la capacidad UCI en la red pública y privada de la ciudad y enfatizó en que no se están escondiendo las camas para atender a pacientes con diagnóstico o síntomas de coronavirus.

"La Secretaría Distrital de Salud, desde que está haciendo la regulación de las UCI, manda un auditor por día a cada una de las clínicas y donde hay unidades de cuidado intensivo. En Bogotá no se están escondiendo camas", expuso.

"No hay ninguna clínica particular o pública que pueda tener diez camas y decir que solo tiene cinco disponibles. Nosotros tenemos a alguien que está revisando diariamente cada una de ellas. No hemos tenido sino colaboración por parte de hospitales y clínicas", sentenció.

El porcentaje de ocupación de camas UCI en la capital colombiana es del 87.8%. La ciudad tiene habilitados 1.728 espacios para atención intensiva en la pandemia de los cuales 1.517 están ocupados por pacientes.

Finalmente, el Distrito aseguró que se trabaja también para mejorar el tiempo de entrega de los resultados de las pruebas de detección de la COVID-19. Gómez indicó que en los laboratorios han tenido brotes de contagio por lo que se han retrasado algunas entregas.