Secretaría de Salud enciende las alarmas por aumento de casos de viruela del mono en Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, manifestó su preocupación por el aumento de personas contagiadas de la viruela del mono, luego de que se confirmaran 227 casos en la capital del país de los 273 que hay en el país.

En diálogo con RCN Mundo, el secretario dijo que "claro que nos preocupa mucho. Todavía tenemos los casos relativamente restringidos a personas de sexo masculino, jóvenes fundamentalmente en su mayoría entre los 18 y 30 años, estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer el corte de las cadenas de transmisión con las dificultades que esto representa en algunos casos, porque no todos los pacientes nos pueden suministrar la totalidad de sus contactos. Seguimos trabajando con ese propósito y el sistema de vigilancia epidemiológica está al 100 %".

El funcionario reveló que de los 227 casos que hay en Bogotá, 10 ya están completamente recuperados "y eso permite suponer que el curso de la enfermedad sigue siendo fundamentalmente benigno y que por eso, podríamos superar esta condición".

Explicó que sí puede haber contagio a nivel comunitario, pero aclaró que se requiere un contacto bastante estrecho con la persona infectada.

"Este no es un virus que se transmite tan fácil, se requiere un contacto estrecho piel con piel. El uso de tapabocas de manera preventiva ayuda en esta como en otras infecciones, pero no lo previene", dijo el funcionario.