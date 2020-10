El concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, en Twitter, irónicamente cuestionó el hecho que ha sido criticado en época de pandemia, y aseguró: “¡Para qué! El fotógrafo de Juan Manuel Santos vale los 10 millones mensuales que le pagan en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, sabe captar el momento”.

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas del Partido Alianza Verde pidió austeridad en estos tiempos difíciles y aseguró que pagar “10 millones de pesos para que un fotógrafo esté detrás de uno no tiene justificación”.

“Creo que el secretario de Gobierno no ha entendido el momento en el que estamos en pandemia, austeridad en el gasto. 10 millones de pesos para que un fotógrafo esté detrás de uno no tiene justificación, ni con pandemia, ni sin pandemia”, afirmó Bastidas.

Lea también: Vuelven a abrirse los cementerios públicos en Bogotá

Asimismo, la cabildante hizo “un llamado a la sensatez a que dejen el show mediático, a que se dediquen a gobernar. Las alcaldías locales se van a quedar sin plan de desarrollo o sacado por decreto, y lo calificó como vergonzoso”.

Entre tanto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez respondió a las críticas asegurando que Nelson no es su fotógrafo, sino de la entidad.

“Nelson no es fotógrafo mío, sino de la Secretaría de Gobierno. Su labor es documentar procesos sociales, étnicos y participativos a través de fotografía y video. Sus honorarios incluyen equipos de su propiedad. Bienvenida la crítica, pero respetando derecho al trabajo”, indicó Gómez.

Felipe, Nelson no es fotografo mío sino de @GobiernoBTA. Su labor es documentar procesos sociales, étnicos y participativos a través de fotografía y vídeo. Sus honorarios incluyen equipos de su propiedad. Bienvenida la crítica pero respetando derecho al trabajo de @cantarranasur — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) September 5, 2020

Por último, el concejal Andrés Forero del Centro Democrático le pidió a Claudia López y a la administración distrital austeridad.

“En plena pandemia cuando Claudia López está solicitando al Concejo el cupo de endeudamiento más grande de la historia de Bogotá, pues sí creo que debería haber austeridad por parte de los funcionarios distritales, en ese sentido, me parece un despropósito que el secretario de Gobierno tenga a disposición personal, no de la entidad, sino, según está en el contrato, a su disposición un fotógrafo de 10 millones de pesos. Yo creo que no son momentos de ese tipo de gastos suntuarios por parte de los funcionarios, y menos cuando están pidiendo un cupo de endeudamiento por más de 10.8 billones de pesos”, indicó Forero.