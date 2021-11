Secretario de Gobierno denunció penalmente por calumnia a concejal

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez anunció que interpuso una denuncia penal por calumnia en contra del concejal de la Alianza Verde Martín Rivera Alzate. La demanda fue hecha por las acusaciones que el cabildante le hizo a Gómez el pasado 09 de noviembre frente a varios medios de comunicación sobre el supuesto ofrecimiento de puestos, a cambio de votar positivamente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Pese a que el concejal rectificó sus afirmaciones al día siguiente en varios medios de comunicación y aclaró que dichos ofrecimientos se hicieron antes de la pandemia y no estaban relacionados con la votación del POT, el secretario Gómez indicó desde el Concejo de Bogotá que que decidió interponer la demanda penal para defender su buen nombre y el de la actual administración de Claudia López.

En más de 11 años como servidor público no he tenido una sola investigación y no permitiré que la calumnia del concejal @riveraalzate enlode mi buen nombre.



Para exigir su retractación plena presenté ante la @FiscaliaCol denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. pic.twitter.com/DJ38n7OmRD