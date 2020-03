Tras las controversias entre el Gobierno Nacional y la alcaldía de Bogotá por el reciente decreto emitido por el Ministerio del Interior que deja sin piso la medida de simulacro de aislamiento obligatorio para este fin de semana, sectores políticos y sociales hicieron un llamado a realizar un cacerolazo.

El excandidato a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, de la Colombia Humana, propuso que los bogotanos desde las ventanas y balcones de sus viviendas realicen una manifestación.

¡Mientras la OMS hoy le dice al mundo que tenemos que entrar en cuarentena aquí el presidente @IvanDuque suspende con un decreto el simulacro de cuarentena en Bogotá! No señor, no más , no juegue con la vida de Colombia. #CacerolazoPorLaVida hoy 9pm en todo el país. Rt por favor