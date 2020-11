Seguridad en Bogotá, en 'cuidados intensivos'

En las calles de Bogotá, la inseguridad y el accionar de los delincuentes sigue siendo un problema que preocupa a todos. "Yo fui atacado con un machete por robarme la bicicleta, esto ocurrió en la Avenida El Dorado con Cali. Como vieron que no paré, me dieron además una patada en la pierna, hasta que me hicieron perder el equilibrio", relató Martín, un habitante víctima de la delincuencia y quien estuvo recluido por diez días en un centro médico, tras las heridas que sufrió durante un caso de hurto de su bicicleta.

Y es que localidades como Kennedy, Suba y Engativá se han visto cada vez más afectadas por delitos como el hurto a personas, celulares, bicicletas y residencias, según cifras del propio Distrito.