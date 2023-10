Seguridad en Bogotá: megacárcel y más policías, entre las propuestas de candidatos a la Alcaldía

Este lunes 9 de octubre La FM realizó el debate de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el que participaron Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara y Diego Molano. Gustavo Bolívar estará ausente a pesar de que fue invitado.

En medio del debate, la moderadora, Darcy Quinn, les indagó sobre dos temas que le interesan bastante a los bogotanos: la seguridad y la relación que tendrían con el presidente Gustavo Petro, quien actualmente tiene constantes controversias con la alcaldesa Claudia López.

En ese sentido, Juan Daniel Oviedo consideró que: "Habrá un alcalde que velará por intereses de ciudadanos de Bogotá, respetando nuestra autonomía, estamos preocupados por la intervención del presidente. Debe haber una relación no solo de pedir sino aportar al país"

Por su parte, Galán señaló que "tenemos autonomía y pedimos eso, Petro fue alcalde y lo lleva a interesarse, pero ya no es alcalde. Es importante no poner en entredicho proyectos que necesita Bogotá. Tener un diálogo constructivo, no voy a cazar peleas en Twitter, buscar mecanismos institucionales".

Entre tanto, Diego Molano consideró que se debe "defender el bienestar e intereses de los bogotanos para que vivan más tranquilos y más seguros (...) Vamos a hacer colaboración entre poderes".

¿Y la seguridad?

Sin duda alguna, a cualquier ciudadano de Bogotá le preocupa la seguridad y el ser víctima de robo en cualquier parte de la ciudad. Sobre este tema, los candidatos plantearon sus principales propuestas.

Hay propuestas de toda índole, pero todos coinciden en que hay un déficit de uniformados en la Policía Nacional en la capital del país.

En ese sentido, Galán señaló que: "No depende del distrito aumentar el pie de fuerza, por lo que se debe partir en mejorar las condiciones que tienen policías que hay (...) Queremos cambiar el enfoque, hay que atacar todos eslabones de la cadena delincuencial. Tenemos que destinar algunos de los policías que hoy tenemos para que se dediquen a investigación criminal. Bogotá necesita tecnología, cámaras que permitan reacción inmediata en Transmilenio, parques y colegios".

Juan Daniel Oviedo consideró que debe haber "una conversación clara entre la justicia, la policía, la ciudadanía y distrito. Lo que creemos es que la seguridad es problema de gerencia, modelo operativo (...) Necesitamos articularnos con la seguridad privada, por cada policía hay 10 guardas seguridad. No podemos permitir que la justicia a mano propia se apodere de Bogotá tal y como está pasando".

Finalmente, Molano presentó algunas acciones para mejorar en seguridad en Bogotá: "Sí, se puede incrementar el pie de fuerza, pagar con recursos de la Alcaldía 3000 unidades para Transmilenio, parques y colegios. Proponemos una megacárcel con 3000 cupos financiada por privado y ahí se queden criminales y no quede libres. (...) Pagar 100 mil familias y jóvenes que quieren estudiar y emprender y no pagar a delincuentes por no matar".

Al momento de estas preguntas, el candidato Rodrigo Lara no había llegado al debate.

