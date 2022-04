Semana Santa: las actividades que tendrán los centros comerciales de Bogotá y Cundinamarca

La Semana Santa es una celebración religiosa en la que se recuerda la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Comenzó con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección.

En la Semana Mayor las personas oran y reflexionan sobre Jesucristo. Pero también aprovechan para descansar y viajar con sus amigos y familia, sin embargo, hay otros que se quedan en la ciudad disfrutando de las actividades que se realicen durante esos días.

Por eso, les contamos las actividades que tendrán algunos centros comerciales de Bogotá y Cundinamarca

El Edén Centro Comercial le brinda al público capitalino una variada oferta de planes a lo largo de la Semana Mayor, ideales para todo tipo de personas, según sus gustos e intereses.

Para los visitantes que quieran celebrar el motivo espiritual de estas fechas, el centro comercial ha programado eucaristías que se llevarán a cabo el domingo de resurrección a las 9:30 y 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde, el jueves santo (10 de la mañana y 4 de la tarde), el viernes santo (desde las 3 hasta las 6 de la tarde) y el sábado santo (a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde).

Si el plan es de entretenimiento, el Edén Centro Comercial les ofrece a los visitantes la bolera temática Ice Bowling, las salas de Cineland, el parque Arkadia, el casino New York y las canchas de fútbol Pasión 5-0, espacios que cuentan con una gran aceptación por parte de los bogotanos.

El Centro de Experiencias ZULA, ubicado en la localidad Usaquén, propone disfrutar en familia de la música en vivo el viernes de 3:00 a 5:00 pm, sábado de 6:00 a 8:00 pm y domingo de 3:00 a 5:00 pm. Adicionalmente, ZULA invita a asistir a la Santa Misa el domingo a las 10:30 am y a apoyar la organización Aldeas Infantiles, mientras que los niños se divierten con las pintucaritas.

Las personas podrán conocer la oferta de artículos, manualidades y obsequios que tiene la Zona Expo, que reúne a emprendimientos 100% colombianos, donde se destacan diseñadores, joyeros, artistas, sombrereros; además de locales comerciales de marcas reconocidas, dos zonas de comidas y espacios para vivir una experiencia única y memorable.

Por su parte, el Centro comercial Palatino, ubicado en la localidad de Cedritos, le apuesta a planes musicales, el sábado 9 de abril, Show musical Son de la Bohemia, el jueves Santo 14: Música Alabanza Litúrgica, el viernes Santo: Presentación de música espiritual y el Sábado Santo: Coro Lírico Sacro todas las actividades a la 4:00 pm .

Por otro lado, el Centro Comercial Centro Chía, invita a las eucaristías el Jueves Santo a las 3:00 p.m. - celebración solemne de la cena del señor y lavatorio de los pies; eucaristía a las 10:00 a.m. (solo para enfermos); adoración eucarística en el monumento de 4:30 p.m. a las 9:00 p.m. En cuanto al viernes, iniciará a las 8:30 a.m. con la oración de Laudes; a las 10:00 a.m será la procesión del santo viacrucis (en el parque, junto al lago del centro comercial); a las 3:00 pm la celebración de la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo. El sábado Solemne vigilia pascual a las 6:45 p.m.; y el domingo de resurrección las respectivas eucaristías de 8:30 a.m., 10: 00.a.m, 12:m, 4:00 p.m., 6:00 p.m.