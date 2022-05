Señalan a uniformados y falsos policías de asaltar a comerciante en el sur de Bogotá

Las autoridades de la capital del país investigan el asalto a un comerciante en el sur de la ciudad, que fue cometido al parecer por algunos uniformados de la Policía y varios más hombres disfrazados con prendas de esa institución.

RCN Mundo conoció un video en el que se observa que la víctima fue requerida para una requisa por parte de dos uniformados y posteriormente se produjo el asalto en el que le hurtaron a él varios de sus familiares, más de 15 millones de pesos.

“Yo llegué a mi casa y allí me siguió una pareja de policías en moto. Ellos iban con armas, cascos, placas de identificación y hasta la moto. Ellos me requirieron para un requisa y luego aparecieron como doce uniformados más con chaquetas como las que usan los integrantes de la Sijín y me empujaron y se metieron a mi casa”, relató la víctima a RCN Mundo.

Este hombre relató que los asaltantes le dijeron que era un allanamiento, que nunca le mostraron una orden judicial y que lo golpearon.

En ese sentido, explicó que estas personas ingresaron al primer piso y le robaron las pertenencias a un inquilino y luego subieron a la segunda planta en donde trataron de ingresar para llevarse todo.

“Yo le grité a mi cuñada que no abriera, ellos sacaron armas para amenazar y le apuntaron a mi sobrina de 4 años. Ahí empezaron a llegar algunos familiares que viven en la cuadra, ya que ella alcanzó a llamarlos”, agregó el afectado.

Se conoció que algunas personas llamaron al CAI del barrio, pero que a pesar de que queda a pocas cuadras se demoraron más de 15 minutos en llegar.

El video de seguridad en el quedó captado el momento del asalto, será pieza clave para que las autoridades competentes investigan si algún uniformado activo habría participado en esos hechos.