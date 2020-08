La ciudad de Bogotá se prepara para iniciar una nueva fase en la que se permite la reapertura de varias actividades y se apela a la buena conducta de ciudadanos y empresarios, para evitar un rebrote de la COVID-19, en esta región que ha sido la más afectada por la pandemia.

En entrevista con RCN Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que esta ‘nueva normalidad’ ha sido analizada por varios expertos de las universidades Andes y Javeriana y agregó que si todas las personas cumplen con su ‘parte’, el modelo funcionará.

“Si alguien no cumple con su parte del cuidado y hace trampa, el contagio se puede volver a disparar. Si los ciudadanos no usan el tapabocas, si las empresas operan el día que no deben, si nosotros no hacemos el aislamiento selectivo, si alguien falta a su pacto, esto fracasa y esto no funcionará”, puntualizó,

Igualmente, explicó que en adelante se acaban las cuarentenas estrictas y que las personas podrán salir, pero bajo los cuidados de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas, el distanciamiento social y acatando otras medidas para evitar que todo el mundo esté en las calles al mismo tiempo.