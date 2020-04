"Si en Bogotá mueren más de 172 personas al tiempo, no tengo cómo enterrarlas"

López subrayó que, tras un análisis de cómo llegó el virus a Bogotá, el modelo señala que entró por el norte pero hoy en día los que están poniendo los 60 muertos son la gente de Bosa y Kennedy.

“Es la gente humilde que no fue al exterior, que no estuvo en Europa nunca, pero que trabaja o se encuentra en la calle, en Transmilenio con gente que sí estuvo, y como tiene menos ingresos y calidad de vida tiene más riesgos en salud, porque han tenido enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad, lo que hace que se nos muera más rápido”, indicó.

En contexto: Claudia López anuncia los sectores que se reabrirán en Bogotá tras cuarentena

Dijo que pese a las críticas ella seguirá tomando decisiones basadas en la información científica y los monitoreos que todos los días hace con su equipo de trabajo en los tableros que tiene en su casa, como el de Transmilenio, los mercados, los giros, las pruebas y las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos).

"Tenemos en riesgo a miles de personas. Unos no me bajan de fascista y otros de populista. Tenemos la vida entera para hacer política. Ahora lo que tenemos es que salvar gente, millones de personas (...), que a la gente le llegue la ayuda, que se hagan las muestras y que no se nos mueran millones de personas. esa es mi angustia", dijo López.

Aseguró que, contrario a lo que piensa la gente, ella tiene muy buenas relaciones con el presidente Iván Duque, con quien habla todos los días sobre la atención de la COVID-19.

"¿Yo por qué pongo todas estas condiciones para el 27 abril [día en que termina la cuarentena]? No es para pelear con el presidente, porque yo hablo con él todos los días, pero si no tengo este cuidado termino como Guayaquil, con muertos en la calle que no puedo enterrar; porque hasta la muerte tiene un límite", recalcó.

"El día que en Bogotá mueran más de 172 personas al tiempo no tengo cómo enterrarlas, porque ese es el límite que tienen los hornos crematorios en Bogotá. En cola para llegar a un horno crematorio tengo máximo 300 cabinas congeladas en las que puedo conservar un cuerpo", advirtió López.

Asimismo, habló de los datos sobre el coronavirus en Bogotá, que están abiertos a libre consulta: "Hemos decidido que de ahora en adelante cualquiera va a poder entrar a nuestra página bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota. y van a ver la misma información que yo estoy viendo para que analicen el modelo y entre todos tomemos decisiones mejores".