Sí habrá fiesta para los niños, pero en casa: Claudia López sobre el 'Halloween'

Para el próximo 31 de octubre está descartado el toque de queda en Bogotá por cuenta de la festividad de 'Halloween', pero la alcaldesa Claudia López, pidió a los padres de familia que igual celebren la fecha con actividades en casa.

López aseguró que es importante que los niños y niñas se disfracen y que se planeen juegos para que no se sientan afectados, pero además indicó que no se les puede llevar a los centros comerciales o exponerlos a aglomeraciones para pedir dulces.

"Vamos a jugar en casa, vamos a compartir virtualmente con otros amiguitos, pero en casa. No es que no se vayan a celebrar. No le vayan a matar el corazón a los niños diciéndoles que no va haber 'Halloween'; va a haber, solo que es distinto", aseguró.

"Bogotá nunca ha decretado toque de queda a lo largo de esta pandemia porque en la ciudad lo que prima no es la imposición sino la cultura ciudadana. Los bogotanos que son una ciudadanía maravillosa han respondido estos meses bien a las propuestas que les hacemos", añadió.

"De manera que no ha habido (toque de queda) ni va a haber. Lo que ha habido es una orientación clara de cómo celebrar el 'Halloween' este año de manera biosegura en casa", sentenció la Alcaldesa.

Con anterioridad, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, había confirmado que no se iba a dar esa medida u alguna otra restrictiva de la movilidad, invitando también a los padres de familia y cuidadores a no llevar a los niños a la calle o a espacios de alta concurrencia.

La alcaldesa López sugirió a las familias de la ciudad que hagan una ruta del tesoro de dulces en las casas en donde sean escondidos de forma estratégica y que los niños y niñas los busquen, disfrazados.

Finalmente, aseguró que su recomendación la hizo basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta los riesgos de bioseguridad por cuenta de la pandemia de la Covid-19.