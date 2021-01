"Si no nos acaba el virus, nos va a matar el hambre": comerciantes protestan en Bogotá

Decenas de trabajadores y propietarios de locales comerciales en la UPZ de Cedritos en la localidad de Usaquén en Bogotá, hicieron un plantón pacífico ante la nueva cuarentena que iniciará este 30 de enero y que se extenderá hasta el próximo 12 de febrero por el aumento de contagios de la covid-19.

A través de pancartas y carteles, los comerciantes le exigieron al Distrito un apoyo económico para poder subsistir durante los días de este nuevo cierre, tras indicar que "no aguantamos más cuarentenas".

Le puede interesar: Comerciantes bloquearon el Portal de Suba en protesta por las restricciones para trabajar

En ese sentido, aseguraron que los arriendos en la zona superan los 6 millones de pesos y no tienen la liquidez para solventarse durante el tiempo que sus negocios permanecerán cerrados, teniendo en cuenta que a inicios de año duraron otros 20 días en cuarentena.

" La situación es desesperante y no sabemos qué hacer. No hay estudios que evidencien que cerrando el comercio todo se soluciona y si nosotros cumplimos con las medidas de bioseguridad no vemos cuál es el problema. Si no nos mata el virus, nos matará el hambre", dijo Carolina Díaz, una comerciante de ese sector.