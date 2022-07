Más información: Nuevamente Chía se queda sin servicio de agua

Hasta la fecha y según Gisella Godoy, una psicóloga de la Secretaría de Salud ha hablado tres veces con ella. "Me dicen que no me retiré de la habitación para estar pendiente de la niña, pero los médicos no son concretos con las decisiones que toman con mi hija, no son claros en decir lo que le tienen que hacer", indicó.

Concluyó que, "me entregaron la historia clínica pero no me han dado un reporte real de cómo está mi hija. Uno de los médicos me dijo: siento que soy egoísta porque tengo que decirle la verdad, su hija lleva muy poquita vida y en la poquita vida que tiene hay muchas complicaciones, todos los órganos los tiene comprometidos".