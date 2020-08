Siete positivos en campamento de indígenas emberá ponen en alerta a las autoridades

La Secretaría de Gobierno en Bogotá expresó su preocupación ante al aumento de los contagios de la COVID-19,en el campamento de indígenas Emberá, que está ubicado frente al parque Tercer Milenio en el centro de la ciudad.

El subsecretario de Gobierno, Camilo Acero, dijo que ya son siete los nativos contagiados por el virus. “El tema de salud ha sido una de las preocupaciones más grandes para nosotros (...) hemos llevado a la Secretaría de Salud para que les haga pruebas y la comunidad se ha negado”, advirtió el funcionario.

Agregó que las personas contagiadas todavía están viviendo en ese lugar improvisado, a pesar de pese del riesgo de ocasionar más contagios.

“Han estado conviviendo sin las protecciones necesitarías. Les hemos solicitado que no expongan la comunidad pero no han respondido a nuestras solicitudes, han permanecido ahí y no han querido recibir ayudas”, dijo.

Le puede interesar: Con proyecto de ley buscan reducir la jornada laboral a 6 horas diarias

“En los últimos 4 meses hemos invertido más de 700 millones en atención a la población Emberá. El lunes teníamos 250 personas de los cuales 120 son menores de edad, pero hay días en los que varían. Hay núcleos familiares que llegan a apoyar a los compañeros que están en el Tercer Milenio, pasan el día ahí y por la noche regresan a sus casas”, señaló el funcionario.

Los indígenas están protestando desde hace varias semanas en ese sector de la ciudad, para pedir ayudas luego de haber sido desalojados de los denominados 'Pagadiario'.

“Nos sacaron y no tenemos para donde ir. No nos están cumpliendo con lo prometido, necesitamos que nos den una pronta solución”, precisaron algunos de los voceros de esa comunidad.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno manifestó que “estas personas tienen acceso a 'Bogotá solidaria'. Les damos 483 mil pesos mensuales (...) 250 mil para arriendo y 230 mil para otras necesidades que tengan. Además de esta plata, hay familias que reciben 233 mil pesos de integración social, o que reciben un giro de más de 400 mil pesos de la Unidad de Víctimas”.